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لبنان

الرئيس ميقاتي يواصل لقاءاته في نيويورك.. والبحث يتركز على وقف اطلاق النار

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:09
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واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في نيويورك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للامم المتحدة،في اطار المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتأمين الدعم للبنان لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
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وفي هذا الاطار التقى رئيس الحكومة ولي عهد الكويت  الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وشكره على وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعمها المستمر له.

اليونان
واجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الحكومة اليونانية كرياكوس ميتسوتاكيس وبحث معه العلاقات بين البلدين والمساعي التي يقوم بها لوقف العدوان على لبنان. كما ابدى رغبته بزيارة لبنان في وقت قريب لاستكمال البحث في الملفات المشتركة.

غراندي
كما اجتمع رئيس الحكومة مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وعرض معه الوضع الانساني في لبنان في ضوء العدوان الاسرائيلي المستمر، اضافة الى ملف النازحين السوريين في لبنان. 

البنك الدولي
كما اجتمع رئيس الحكومة مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون وجرى عرض  للتعاون المستمر  بين لبنان والبنك الدولي وما يمكن القيام له في سبيل تجاوز ما يعانيه لبنان راهنا على صعيد تداعيات العدوان الاسرائيلي.
وفي خلال الاجتماع جرى اتصال مع منسق لجنة الطوارئ الوطنية اللبنانية الوزير ناصر ياسين وجرى الاتفاق على وضع تصور مفصل عن الازمة التي بمر بها لبنان والخطوات التي يمكن ان يقوم بها البنك الدولي لدعم النازحيين من الجنوب.
وابدى ديون استعداد  البنك الدولي لدعم لبنان في مواجهة  المحنة التي يمر بها.
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