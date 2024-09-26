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لبنان

في صور.. مسيّرة تستهدف سيارة رابيد

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:24
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استهدفت مسيّرة اسرائيلية سيارة رابيد في منطقة الحوش شرق صور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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