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لبنان

عن مجلس الأمن والمجتمع الدولي.. تصريح لافت من ياسين

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:06
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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، أنّه "من الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".

وعن عدد النازحين من قرى الجنوب، أشار ياسين إلى أنّ "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا"، مضيفاً "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين". (الجزيرة) 
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