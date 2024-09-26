عن مجلس الأمن والمجتمع الدولي.. تصريح لافت من ياسين

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وعن عدد النازحين من قرى الجنوب، أشار ياسين إلى أنّ "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا"، مضيفاً "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين". (الجزيرة)