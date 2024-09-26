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لبنان

من نوع "نينجا".. هذا ما يجب ان نعرفه عن صاروخ الكحالة

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:33
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أشارت المعلومات الى أن الصاروخ المستخدم في الكحالة هو من نوع "نينجا" ومعروف تحت اسم "R9X"، مزود برأس غير متفجر، يتجاوز وزنه 45 كيلوغراما، ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، كما أنه موّجه بالليزر، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
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ويحتوي الصاروخ على ستة سكاكين "شفرات" تخرق هيكلها قبل ثوان من لحظة الاستهداف كي تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.
وبمقدور الصاروخ وفق تقارير عسكرية اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن، علما أنه صمم في عهد الرئيس باراك أوباما، بهدف تقليص عدد الضحايا بين المدنيين خلال عمليات واشنطن الخاصة في مختلف أنحاء العالم.
 
وصاروخ النينجا يقتل أهدافه من دون حدوث أي عملية انفجار بغرض تقليل الخسائر البشرية التي تسببها الصواريخ الأخرى القياسية، والتي عادة ما تنفجر وتسحق الأهداف ومحيطها.

ويجري استخدام R9X تحت اسم "جينسو الطائر"، وذلك نسبة إلى علامة "جينسو" الشهيرة في عالم السكاكين.
 
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