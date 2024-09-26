"اطباء بلا حدود": لوقف فوري لتصعيد الأعمال العدائية في لبنان

اعلنت منظمة "اطباء بلا حدود" في بيان، ان "عيادات متنقلة تابعة لها زارت موقعين التجأ اليهما النازحون في جبل لبنان، حيث توفر لهم الاستشارات الطبية والنفسية".

وقالت في بيانها: "تبرعنا بمواد أساسية مثل الفرشات والبطانيات ومستلزمات النظافة الصحية للنازحين في ثمانية مواقع في صيدا وطرابلس. ونعمل على التقييم المباشر للاحتياجات من أجل زيادة الدعم".

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كما اعلنت "اعادة افتتاح عيادتها في بعلبك-الهرمل لتزويد المرضى بالأدوية التي تشتد الحاجة إليها لعلاج أمراضهم المزمنة. وفي الوقت نفسه، تتلقى خطوطنا الهاتفية المخصصة لدعم الصحة النفسية أكثر من 60 مكالمة يوميًا من أشخاص يعانون من احتياجات متزايدة في مجال الصحة النفسية".



ولفتت الى انه "وفقًا لوحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان، نزح أكثر من 104 آلاف شخص بسبب التصعيد الأخير. وفقد كثيرون منازلهم وأحبائهم. وبالإضافة إلى الدعم الطبي، يحتاج الناس إلى الإمدادات الأساسية مثل الفرشات ومنتجات النظافة الصحية".

واعرب أطباء بلا حدود عن "بالغ قلقها إزاء حملة القصف الإسرائيلي في لبنان، والتي يستهدف معظمها المناطق الحضرية المكتظة بالسكان"، ودعت إلى "الوقف الفوري لتصعيد الأعمال العدائية لمنع المزيد من المعاناة والإصابات والخسائر في الأرواح".