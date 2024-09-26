حركة أمل تنعى المسعف "عبد الله حسين عوالة"

نعت حركة أمل في بيان لها، المسعف الرسالي الشهيد عبد الله حسين عوالة، مواليد تولين 2006، والذي استشهد اثناء قيامه بواجبه الإنساني والوطني دفاعًا عن لبنان والجنوب.



أضاف البيان: "إن حركة أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".

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