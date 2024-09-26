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لبنان

حركة أمل تنعى المسعف "عبد الله حسين عوالة"

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:45
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نعت حركة أمل في بيان لها، المسعف الرسالي الشهيد عبد الله حسين عوالة، مواليد تولين 2006، والذي استشهد اثناء قيامه بواجبه الإنساني والوطني دفاعًا عن لبنان والجنوب.

أضاف البيان: "إن حركة أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".
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