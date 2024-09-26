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لبنان

نقيب الأطباء: نستعدّ لسيناريوهات توسّع الحرب

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:47
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أشار نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش، مساء اليوم الخميس، الى ان عدد المصابين الكبير في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي يهدد القطاع الطبي.

وقال بخاش في حديث لـ"العربية": "نستعد لسيناريوهات توسع الحرب".
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يوسف بخاش

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