نقيب الأطباء: نستعدّ لسيناريوهات توسّع الحرب

أشار نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش، مساء اليوم الخميس، الى ان عدد المصابين الكبير في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي يهدد القطاع الطبي.



وقال بخاش في حديث لـ"العربية": "نستعد لسيناريوهات توسع الحرب".

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