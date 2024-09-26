عاجل.. غارات اسرائيلية مكثفة على هذه البلدات في الجنوب

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي موجة من الغارات المكثفة، مساء اليوم، مستهدفاً مبان ومنشآت سكنية ومحال تجارية في بلدة الغازية وزيتا واطراف قناريت.





كما أغار العدو الإسرائيلي على اطراف طير دبا العباسية وقدموس وبلدتي البابلية وانصارية.

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