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لبنان

عاجل.. غارات اسرائيلية مكثفة على هذه البلدات في الجنوب

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:56
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نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي موجة من الغارات المكثفة، مساء اليوم، مستهدفاً مبان ومنشآت سكنية ومحال تجارية في بلدة الغازية وزيتا واطراف قناريت.


كما أغار العدو الإسرائيلي على اطراف طير دبا العباسية وقدموس وبلدتي البابلية وانصارية.
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