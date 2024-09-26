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لبنان
معلومات تكشف للمرة الأولى.. أين كان "سرور" قبل عودته إلى لبنان؟
Lebanon 24
26-09-2024
|
15:21
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كان المستهدف في الغارة الإسرائيلية اليوم على الضاحية الجنوبية قائد الوحدة الجوية في حزب الله، المسؤول عن المسيرات محمد حسين سرور والمعروف بـ"أبو صالح"، مسؤولا عن اطلاق الصواريخ والمسيّرات من اليمن، وعاد من هناك إلى لبنان قبل 3 أيام فقط. (العربية)
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الضاحية
سرور
حزب الله
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