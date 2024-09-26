معلومات تكشف للمرة الأولى.. أين كان "سرور" قبل عودته إلى لبنان؟

كان المستهدف في الغارة الإسرائيلية اليوم على الضاحية الجنوبية قائد الوحدة الجوية في حزب الله، المسؤول عن المسيرات محمد حسين سرور والمعروف بـ"أبو صالح"، مسؤولا عن اطلاق الصواريخ والمسيّرات من اليمن، وعاد من هناك إلى لبنان قبل 3 أيام فقط. (العربية)

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