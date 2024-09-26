إطلاق مِنَصة "Gate 2 Job" لتعزيز فرص العمل

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في السياق، أشار منسَّى، في كلمته، إلى الأهمية الكبيرة التي تحملها هذه المِنَصَّة في توظيف اللبنانيين عمومًا في وطنهم، وخطوة استراتيجية نحو تطوير منطقة الشمال على وجه الخُصوص. وأوضَحَ أن مِنَصَّة "Gate 2 Job" ليست مُجَرَّد وسيلة للبحث عن عمل، بل هي "أداة فعَّالة تهدف إلى ربط المهارات اللبنانية بالفرص المتاحة في سوق العمل".

وشدَّدَ على "أهمية تكامل الجهود بين القطاع التعليميّ ومختلف الهيئات المحلية والاغترابية لتحقيق الأهداف المرجوة"، داعيًا جميع المعنيين إلى دعم هذه المبادرات...دبوسي

و أشار دبوسي إلى "الأهمية الكبيرة التي تحملها هذه المِنَصَّة بالنسبة لطرابلس ودورها في تحسين المشهد الاقتصادي المحلي". وأكَّد أن "إطلاق المِنَصَّة من غرفة التجارة يُمَثِّل خطوة هامة نحو تعزيز موقع طرابلس كمركز اقتصادي مستقبلي"... كما ودعا إلى "تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لتحقيق أهداف المِنَصَّة".

وشدد على أنَّ "هذه المبادرات تعكس التزام الجميع في العمل من أجل بناء مجتمع مزدهر، حيث يُمكن للشباب تحقيق طموحاتهم والإسهام في التنمية الاقتصادية للمدينة".



أطلَقَت جامعة بيروت العربية، اليوم الخميس، بالتعاوُن مع تجمُّع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين في فرنسا، والمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال (LIBC)، وموقع HireLebanese.com، مِنَصَّة إلكترونية تحت عنوان "Gate 2 Job"، في حضور مُمَثِّلة وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد مكاري، السيِّدة أليسار الندَّاف جعجع، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس- الشَّمال توفيق دبوسي، رئيس تجمُّع رجال الأعمال الُّلبنانيّين- الفرنسيّين في فرنسا أنطوان منسَّى، مدير جامعة بيروت العربية في طرابلس الدُّكتور هاني شعراني، مدير كليَّة العلوم في جامعة بيروت العربية فرع طرابلس البروفسور عبدالله الشقيق، رئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية مُمَثَّلًا بالخوري كامل كامل، الشَّيخ منصور الخوري، الدُّكتور بسَّام كبَّارة، الدُّكتورة كاتيا حبشي، الدُّكتور لامع ميقاتي، ووفدًا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال مُمَثَّلًا بأحمد زين أمين السرّ التنفيذي للمجلس وسَفيرُه في غرب أفريقيا جُمهوريَّة غينيا كوناكري، عُضو مجلس الأُمناء في المجلس الاغترابي الُّلبناني للأعمال الدكتور دال الحتّي، في غرفة التجارة والزراعة والصناعة في طرابلس - الشمال.في السياق، أشار منسَّى، في كلمته، إلى الأهمية الكبيرة التي تحملها هذه المِنَصَّة في توظيف اللبنانيين عمومًا في وطنهم، وخطوة استراتيجية نحو تطوير منطقة الشمال على وجه الخُصوص. وأوضَحَ أن مِنَصَّة "Gate 2 Job" ليست مُجَرَّد وسيلة للبحث عن عمل، بل هي "أداة فعَّالة تهدف إلى ربط المهارات اللبنانية بالفرص المتاحة في سوق العمل".وشدَّدَ على "أهمية تكامل الجهود بين القطاع التعليميّ ومختلف الهيئات المحلية والاغترابية لتحقيق الأهداف المرجوة"، داعيًا جميع المعنيين إلى دعم هذه المبادرات...دبوسيو أشار دبوسي إلى "الأهمية الكبيرة التي تحملها هذه المِنَصَّة بالنسبة لطرابلس ودورها في تحسين المشهد الاقتصادي المحلي". وأكَّد أن "إطلاق المِنَصَّة من غرفة التجارة يُمَثِّل خطوة هامة نحو تعزيز موقع طرابلس كمركز اقتصادي مستقبلي"... كما ودعا إلى "تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لتحقيق أهداف المِنَصَّة".وشدد على أنَّ "هذه المبادرات تعكس التزام الجميع في العمل من أجل بناء مجتمع مزدهر، حيث يُمكن للشباب تحقيق طموحاتهم والإسهام في التنمية الاقتصادية للمدينة".

بدورها، أعربَت اليسار الندَّاف جعجع، عن تقديرها للجهود المبذولة، وأكَّدَت أنَّ المدينة تشهد تحولات إيجابية بفضل المبادرات الهادِفة إلى دعم الشباب اللبناني.



ونقَلَت جعجع "تهانئ معالي الوزير للجهود والمبادرات التي تُعزِّز من فرص العمل والتوظيف للشباب". وأشارت إلى أهمية هذه المِنَصَّة في توفير فرص حقيقية تعكس التزام المجتمع اللبناني بدعم الجيل الجديد.



كما وعبَّرَت عن "استعداد الوزارة الدَّائِم للتعاوُن ومدّ يد العون من أجل مُستقبل الشباب، مُشدِّدة على أهمية التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة".

وأعرَبَت عن تفاؤلها بأنَّ الجهود المُشتركة ستُثمِر وتُتيح للشَّباب تحقيق طموحاتهم والمساهمة في تطوير وطنهم.





من جهته، تطرَّقَ الحتّي للدور الهام الذي يقوم به الدُّكتور نسيب فواز، رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال وجهوده لتوظيف اللبنانيين وتحسين فرص العمل لهم.

وأشار الحتّي إلى أنَّ "اللبنانيين يمتلكون قدرات عقلية هائلة، وهُم يُحَقِّقون نجاحات وإنجازات مُبهِرة ويتبوّأوون مناصب قياديَّة في مختلف أنحاء العالم، ما يعكس قدرة الشعب اللبناني على التكيُّف والنجاح في أي بيئة".

وأكد الحتي أن تلك الإنجازات "تعكس روح الإبداع والتميُّز التي يتمتع بها اللبنانيون"، داعيًا إلى الاستفادة من طاقاتِهم من خلال مِنَصَّات مثل "Gate 2 Job".



وأفاد الحتي بأنَّ المجلس قد نظَّمَ مؤتمرات في دول مُتنوّعة حول العالم، بهدف تعزيز الروابط بين الجاليات اللبنانية ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتبادُل الأفكار والخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين اللبنانيين في المهجر وبلدهم الأم.