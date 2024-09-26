"خسائر فادحة".. دعوة من الأبيض للمجتمع الدولي

Advertisement

تابع الأبيض لـ"سي إن إن" أنّ "الهجمات تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين والهدف خلق بيئة من الرعب".ودعا "المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار". (الجزيرة)