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لبنان

"خسائر فادحة".. دعوة من الأبيض للمجتمع الدولي

Lebanon 24
26-09-2024 | 15:35
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أعلن وزير الصحة فراس الأبيض أنّ "المدنيون والأبرياء والنساء والأطفال يتعرضون للهجوم والاستهداف العشوائي".

تابع الأبيض لـ"سي إن إن" أنّ "الهجمات تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين والهدف خلق بيئة من الرعب".
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ودعا "المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار". (الجزيرة)
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