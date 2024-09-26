جهود وقف إطلاق النار في لبنان بين وزير خارجية العراق ونظيره الإيراني

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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اجتماع بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، على ضرورة توحيد الجهود لوقف إطلاق النار في لبنان.وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم (الخميس)، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".وأضافت أن الجانبين استعرضا "التطورات الأخيرة في المنطقة وخاصة في لبنان، حيث تمت الإشارة إلى خطورة تلك التطورات وما قد تسببه من امتدادات على الساحتين الإقليمية والدولية".وأكد الوزيران "على أن العواقب الإنسانية والاقتصادية الكارثية، إلى جانب الآثار الأمنية المباشرة، تهدد الأمن والسلم الدوليين".واتفق الطرفان، "على ضرورة توحيد الجهود والمواقف، خصوصاً على المستوى الإسلامي، من أجل الضغط نحو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان"، وأشارا إلى "العجز وعدم الاستجابة الكافية من قبل الآليات الدولية المتخصصة في التعامل مع النزاعات المسلحة وأعمال العدوان".كما أكدا "على أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بمهامه في هذا الصدد".وناقش حسين مقترح العراق الذي تقدم به للمجموعة العربية، والذي يدعو إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان، وأكد أن "العراق سيواصل متابعته لهذا المقترح في الأيام المقبلة لتحقيق انعقاد هذه القمة".