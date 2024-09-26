26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جهود وقف إطلاق النار في لبنان بين وزير خارجية العراق ونظيره الإيراني
Lebanon 24
26-09-2024
|
15:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اجتماع بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، على ضرورة توحيد الجهود لوقف إطلاق النار في لبنان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم (الخميس)، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
Advertisement
وأضافت أن الجانبين استعرضا "التطورات الأخيرة في المنطقة وخاصة في لبنان، حيث تمت الإشارة إلى خطورة تلك التطورات وما قد تسببه من امتدادات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وأكد الوزيران "على أن العواقب الإنسانية والاقتصادية الكارثية، إلى جانب الآثار الأمنية المباشرة، تهدد الأمن والسلم الدوليين".
واتفق الطرفان، "على ضرورة توحيد الجهود والمواقف، خصوصاً على المستوى الإسلامي، من أجل الضغط نحو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان"، وأشارا إلى "العجز وعدم الاستجابة الكافية من قبل الآليات الدولية المتخصصة في التعامل مع النزاعات المسلحة وأعمال العدوان".
كما أكدا "على أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بمهامه في هذا الصدد".
وناقش حسين مقترح العراق الذي تقدم به للمجموعة العربية، والذي يدعو إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان، وأكد أن "العراق سيواصل متابعته لهذا المقترح في الأيام المقبلة لتحقيق انعقاد هذه القمة".
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
Lebanon 24
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
00:18 | 2024-09-26
26/09/2024 12:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
Lebanon 24
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
11:41 | 2024-09-26
26/09/2024 11:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
08:11 | 2024-09-26
26/09/2024 08:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
08:00 | 2024-09-26
26/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُستهدف في "غارة الضاحية الجنوبية"؟
Lebanon 24
من هو المُستهدف في "غارة الضاحية الجنوبية"؟
08:26 | 2024-09-26
26/09/2024 08:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:08 | 2024-09-26
صمت
17:23 | 2024-09-26
برودة دولية
16:58 | 2024-09-26
بري: نتنياهو يكذب ولا يمكننا التخلي عن غزة
16:55 | 2024-09-26
الصادق: معادلة وحدة الساحات انتهت
16:53 | 2024-09-26
رابطة موظفي الإدارة العامة: لإلغاء شرط الحضور 16 يوماً
16:42 | 2024-09-26
ماكرون: فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
27/09/2024 01:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
27/09/2024 01:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
27/09/2024 01:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24