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لبنان

كم بلغت حصيلة الغارات على الجنوب والنبطية اليوم؟

Lebanon 24
26-09-2024 | 16:22
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى في محافظة الجنوب أدت إلى استشهاد أربعة عشر شخصا وإصابة ثمانية وثلاثين بجروح.
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كذلك، أعلن مركز طوارئ الصحة أن العدوان الاسرائيلي اليوم على محافظة النبطية أدى الى استشهاد 26 شهيدا واصابة 42 جريحا.
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