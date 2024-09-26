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لبنان

شينكر: الادارة الاميركية تريد فصل لبنان عن غزة

Lebanon 24
26-09-2024 | 16:20
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اشار المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر الى ان الوسيط الاميركي آموس هوكستين كان يحاول التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار لمدة 6 اشهر وقد قبلت اسرائيل بذلك، الا ان المشكلة هي لدى حزب الله.
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وتابع في حديث عبر "الجديد":" حزب الله هو من بدأ الحرب ضد اسرائيل  التي من حقها ان تدافع عن نفسها، والادارة الاميركية تريد فصل لبنان عن غزة ولكن نصر الله هو من يجب ان يقرر ان كان لبنانياً او فلسطيني الهوية".

واضاف:" اسرائيل واميركا تعلمان ان حزب الله "يغش" وأنه لن يطبق القرار 1701، واسرائيل دولة سيدة واميركا يمكن ان تبدي بعض الاقتراحات ولكن على اسرائيل ان تقرر ما يصب في مصلحتها".
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