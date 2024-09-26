ماكرون: فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ "فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة وعلى إسرائيل أن توقف ضرباتها وعلى حزب الله أن يتوقف عن الرد".





أضاف ماكرون: "منفتح على عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة اقتراح وقف إطلاق النار في لبنان"، مؤكداً أنّ "سنتحدث إلى الإسرائيليين لضمان تطبيق مقترح وقف النار لمدة 21 يوما".

Advertisement

وإعتبر أنّه "لا أعتقد أن تصريحات نتنياهو بشأن مقترح وقف النار قاطعة". أضاف ماكرون: "منفتح على عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة اقتراح وقف إطلاق النار في لبنان"، مؤكداً أنّ "سنتحدث إلى الإسرائيليين لضمان تطبيق مقترح وقف النار لمدة 21 يوما".وإعتبر أنّه "لا أعتقد أن تصريحات نتنياهو بشأن مقترح وقف النار قاطعة".