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لبنان
ماكرون: فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة
Lebanon 24
26-09-2024
|
16:42
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ "فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة وعلى إسرائيل أن توقف ضرباتها وعلى حزب الله أن يتوقف عن الرد".
أضاف ماكرون: "منفتح على عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة اقتراح وقف إطلاق النار في لبنان"، مؤكداً أنّ "سنتحدث إلى الإسرائيليين لضمان تطبيق مقترح وقف النار لمدة 21 يوما".
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وإعتبر أنّه "لا أعتقد أن تصريحات نتنياهو بشأن مقترح وقف النار قاطعة".
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