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لبنان

رابطة موظفي الإدارة العامة: لإلغاء شرط الحضور 16 يوماً

Lebanon 24
26-09-2024 | 16:53
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طالبت "الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة"، في بيان "من الجهات المختصة إلغاء شرط الحضور 16 يوما والغياب غير المبرر لكل الموظفين وفي كل الوزارات وإعطاء الرواتب والتعويضات كافة (بما فيها المثابرة وصفائح البنزين والمساعدات الشهرية) من دون شروط لكل الموظفين على حد سواء بصورة استثنائية لحين انقضاء الظرف الإستثنائي، بسبب الأوضاع الراهنة وخطورة تنقل الموظفين بين بيوتهم ومراكز عملهم. كما وضم كل الرواتب والحوافز الى صلب الراتب تحقيقا لمبدأ العدالة بين جميع الموظفين الى حين إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة".
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وتوجهت الهيئة "بأحر التعازي الى الشعب اللبناني عموما والى الموظفين خصوصا في ارتقاء شهدائهم طالبين من الله أن يجعلهم من الأبرار والصديقين".
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