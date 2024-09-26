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لبنان

الصادق: معادلة وحدة الساحات انتهت

Lebanon 24
26-09-2024 | 16:55
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أشار النائب وضاح الصادق إلى أنّ "معادلة وحدة الساحات انتهت فكلّ الساحات تخلّت عن لبنان، كل الساحات ادارت لنا ظهرها".

أضاف الصادق خلال حديثه عبر "صار الوقت" أنّ "الحرب اليوم هي حنكة وتوقيت واتُّخذ قرار الحرب بعد 20 سنة تحضّرت فيها إسرائيل لها في وقتٍ يغرق فيه لبنان بالفساد".
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وتمنّى الصادق من وزير الداخلية نشر القوى الأمنيّة في العاصمة، مضيفاً: "سُجّل إشكال اللّيلة في بيروت وأتمنّى على قيادتي أمل وحزب الله التدخّل على الأرض".
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