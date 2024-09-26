الصادق: معادلة وحدة الساحات انتهت

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أضاف الصادق خلال حديثه عبر "صار الوقت" أنّ "الحرب اليوم هي حنكة وتوقيت واتُّخذ قرار الحرب بعد 20 سنة تحضّرت فيها إسرائيل لها في وقتٍ يغرق فيه لبنان بالفساد".وتمنّى الصادق من وزير الداخلية نشر القوى الأمنيّة في العاصمة، مضيفاً: "سُجّل إشكال اللّيلة في بيروت وأتمنّى على قيادتي أمل وحزب الله التدخّل على الأرض".