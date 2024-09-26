مجزرة إسرائيلية في شبعا.. شهداء من بينهم أطفال ونساء بقصف على منزلهم (صورة)

استُشهد فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين اللبنانيين بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا من ثلاث طبقات في بلدة شبعا حي السنديانة، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".



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* حسين خليل زهرة

* علي خضر زهرة

* حسن حسين زهرة

* دعاء حسين زهرة

* خضر حسين زهرة

* عائشة حمادة

* يوسف نصري حمدان

* خضرة حسين زهرة (حامل) أسماء الشهداء:* رتيبة اسعد حمدان* حسين خليل زهرة* علي خضر زهرة* حسن حسين زهرة* دعاء حسين زهرة* خضر حسين زهرة* عائشة حمادة* يوسف نصري حمدان* خضرة حسين زهرة (حامل)