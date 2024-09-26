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لبنان

لقبول هدنة في لبنان.. ماكرون يطالب أميركا بالضغط على إسرائيل ويُحذر

Lebanon 24
26-09-2024 | 22:50
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة أمس الخميس بالضغط على إسرائيل لقبول خطة لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان قائلا إن الغزو الإسرائيلي سيكون خطأ فادحا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد رفض في وقت سابق اقتراحا فرنسيا أميركيا بهدنة مدتها 21 يوما.
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وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بمواصلة القتال بكل قوته.

وصرح ماكرون لهيئة الإذاعة الكندية بأن الوقت لا يزال متاحا أمام نتنياهو لقبول الخطة.

وأضاف "أعتقد أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تزيد الآن الضغوط على رئيس وزراء إسرائيل للقيام بذلك".

وأردف أنه إذا رفض نتنياهو المقترح، فإن فرنسا ستثير الأمر في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح "ننتظر من جميع الشركاء أن يكونوا صريحين وملتزمين من أجل إرسال هذه الرسالة الواضحة: إسرائيل لا تستطيع غزو لبنان اليوم. الحرب غير ممكنة في لبنان اليوم، سيكون ذلك خطأ فادحا ومخاطرة كبيرة بالتصعيد".

وخلال مؤتمر صحفي في مونتريال في وقت سابق، قال ماكرون إنه يعتقد أن تعليقات المسؤولين الإسرائيليين حول وقف إطلاق النار المقترح في لبنان ليست نهائية.

وأكد أن فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة، ودعا إسرائيل إلى وقف هجماتها وحزب الله إلى التوقف عن الرد.(سكاي نيوز)

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