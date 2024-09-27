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لبنان

في منطقة كوستا برافا- الشويفات... الجيش يفجر قبل ظهر اليوم أجساما مشبوهة

Lebanon 24
27-09-2024 | 00:29
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أعلن الجيش على حسابه على منصة "إكس"، أنه "بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٤، ستقوم وحدات مختصة من الجيش اعتبارًا من الساعة ٠٩:٠٠ حتى الساعة ١٢:٠٠ بتفجير أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على دفعات عدة في منطقة كوستا برافا- الشويفات".
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