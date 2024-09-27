غارات اسرائيلية استهدفت هذه البلدات صباحًا.. والطيران المعادي لم يغب عن أجواء بعلبك

الهدوء المشوب بالحذر الذي استمر طيلة يوم أمس، خرقه في ساعات الفجر الأولى دوي غارتين بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل، استهدفت الأولى مبنى في سهل بلدة دورس، يتألف من طبقتين، ما أدى إلى احتراق شاحنة في المرآب وتضرر المبنى، والغارة الثانية قصفت مبنى يملكه م. ز. عند مفترق بلدة إيعات، يضم صيدلية زراعية ومحل تحف شرقية وسجاد، وشقتين خاليتين، فخرق الصاروخ جدار الصيدلية وانفجر في الملجأ، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل، تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني بإشراف المدير الإقليمي لمركز بعلبك بلال رعد من إخماده بعد عمل متواصل استمر حوالى 4 ساعات، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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وأغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة الا ثلثا صباحا، على بلدة زوطر الشرقية وبلدة مجدل سلم.

كما استهدفت الغارات الجوية الاسرائيلية بلدة برعشيت.



الى ذلك، ارتكب الطيران الحربي المعادي مجزرة مروعة في بلدة شبعا، وبحسب مصادر "لبنان 24"، ارتقى كل من: رتيبة اسعد حمدان، حسين خليل زهرة، علي خضر زهرة، حسن حسين زهرة، دعاء حسين زهرة، خضر حسين زهرة، عائشة حمادة، يوسف نصري حمدان، خضرة حسين زهرة (إمراة حامل).

تجدر الإشارة إلى أن طيران الاستطلاع المعادي لم يغب عن أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء.



وما زال الأهالي يعانون من أزمة محروقات وصعوبة في تأمين احتياجاتهم بسبب إقفال معظم محال "السوبرماركت".



وتشهد بعلبك حركة نزوح داخلية بين أحياء المدينة، أو نحو مناطق أكثر أمناً، وإن كان الكثير من الناس فضلوا البقاء في منازلهم رغم الخطر.

كما أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة جويا قضاء صور.