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لبنان

"حزب الله" يحصي النازحين ويدعم "أحزاب المناطق"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2024 | 01:30
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لا يزال اهالي الجنوب والبقاع ينزحون وسيستمر من بقي منهم في قراهم بالوصول الى مناطق النزوح في الايام المقبلة. وفي هذا الاطار بدأ "حزب الله" بتنظيم عمليات النزوح بشكل كبير بعد استيعاب الموجة الاولى.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب يقوم بإحصاءات شاملة لكل العائلات النازحة على الاراضي اللبنانية كافة، وبدأ بايصال المساعدات الى المناطق المختلفة، وفي الايام القليلة المقبلة سيقوم بإعادة تعويم مراكز النزوح ومناطق النزوح بالمساعدات الغذائية اللوجستية، لا بل سيساعد  بالايجارات والتكاليف المعيشية.
وتقول المصادر " ان "الحزب" سيكون له الدور الاكبر في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع احزاب المناطق، اذ سيكون الدعم موجها للاحزاب المسيطرة في كل منطقة وهي من سيقوم بالتوزيع على النازحين.
وترى المصادر "ان استعادة الحزب للتوازن في الموضوع المدني يسير بالتوازي مع استعادته التوازن في مختلف القضايا بعد صدمة الغارات العنيفة الموجعة التي حصلت قبل ايام".

المصدر: لبنان 24

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