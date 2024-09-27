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لبنان

أول عملية من نوعها في لبنان.. "ديفيد" لاستبدال الشريان الأبهري مع الحفاظ على الصمام الأبهري الطبيعي

Lebanon 24
27-09-2024 | 01:32
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اشار مستشفى "اوتيل ديو دو فرانس" في بيان، الى انه "على الرغم من انشغاله في  تعزيز جهوزيته لاستقبال المصابين جراء الاعتداءات على لبنان، ما زالت مواكبة التطور الطبي من أوليات إدارة المستشفى، وقد أجرى فريق طبي اختصاصي بجراحة القلب، أول عملية من نوعها في لبنان: عملية (ديفيد). فقد أعلن قسم جراحة القلب في المستشفى انه اجرى عملية جراحية تعد الأولى من نوعها في لبنان، من قبل فريق طبي جراحي لبناني برئاسة جراح القلب الدكتور زياد خباز، بالتعاون مع فريقه، الذي كان رائدا في إجراء هذه العملية بنجاح".
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تابع البيان: "عملية (ديفيد)، التي وُصفت لأول مرة في العام 1992 من قبل البروفسور تايرون ديفيد من جامعة تورنتو، تهدف إلى إصلاح تمددات الشريان الأبهري، عند خروجه من القلب (جيب فالسالفا)، مع الحفاظ على الصمام الأبهري الطبيعي، وفي بعض الحالات، إصلاحه إذا لزم الأمر. وقبل هذا التطوّر التقني، كانت وما زالت،  غالبية مراكز جراحة القلب حول العالم تستبدل الصمام الأبهري والشريان الأبهري في الوقت نفسه من خلال جراحة (بنتال)، التي تتطلب استخدام طعم مزدوج للصمام والشريان الأبهر".
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