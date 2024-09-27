Advertisement

لبنان

مفاجأة النزوح.. هكذا تمّ استغلال "الفرشة"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-09-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1252812-638630237351359875.jpg
Doc-P-1252812-638630237351359875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أن تجاراً في السوق باتوا يحتكرون "البطانيات" وذلك في ظل الهجمة المتزايدة عليها بسبب نزوح سكان جنوب لبنان بفعل القصف الإسرائيلي المتمادي.
وتبين أن البطانية التي كانت تباع بـ10 دولارات باتت تُعرض بـ60 دولاراً، الأمر الذي دفع بجمعيات لقص البطانية إلى قسمين وتوزيعها بمعزل عن طولها الفعلي، وذلك بهدف استفادة الناس منها.
Advertisement
كما عمد عدد كبير من تجار المفروشات إلى الامتناع عن بيع الفرشات الإسفنجية العادية، أو عرضها للبيع بأسعار تتراوح بين 25 و35 دولاراً. وقد تحركت وزارة الاقتصاد مع القضاء لاجبار اصحاب معامل الاسفنج على العمل والكشف عن التكلفة وسعر البيع.
أيضاً، تبين أن نازحين في جنوب لبنان وجدوا أنفسهم أمام استغلال جهات حاولت تأمين بنزين للسيارات المقطوعة في صيدا ولكن بأسعار نارية، فيما تبين أيضاً أن الكثير من الأشخاص الذين عُرضت أرقامهم لمساعدة النازحين، قد باتوا في عداد الغائبين تماماً، إذ تبين أن الكثير من هؤلاء لم يقدموا أي إغاثة لنازح ما شكل مفاجأة لكثيرين.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:23 | 2024-09-27
07:47 | 2024-09-27
07:45 | 2024-09-27
07:26 | 2024-09-27
07:13 | 2024-09-27
06:54 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24