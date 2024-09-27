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لبنان

في جيرون.. أُصيب بصعقة كهربائية (صورة)

Lebanon 24
27-09-2024 | 01:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض خ. د. لصعقة كهربائية داخل منزله في بلدة جيرون قضاء الضنية. 
 
ونُقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقي العلاج. 
 
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