حركة نزوح مستمرة في اتجاه بيروت... وغارات إسرائيلية جديدة تستهدف هذه المناطق

اشتدت وتيرة الاعتداءات بعد منتصف الليل وحتى الصباح، على مدن وقرى القطاعين الغربي والاوسط، حيث اغار الطيران الحربي المعادي على منزل غير مأهول في برج رحال، ما ادى الى تدميره، وإلحاق الاضرار الجسيمة بعشرات المنازل المحيطة بالمكان.

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كما اغار على بلدات: دير قانون النهر، الحلوسية، دبعال، البازورية، الشهابية، العباسية، منطقة قدموس، جل البحر، مدخل صور الشرقي ومعركة، ما ادى الى سقوط شهداء وإصابات، تم نقلها الى مستشفيات صور للمعالجة.

أما الغارات الجوية التي شنّتها الطائرات الحربية المعادية بين الساعة 12:00 بعد منتصف الليل والساعة 9 صباحًا إستهدفت البلدات التالية: كفرزبد - البقاع، الكرك - البقاع، ميفدون، جويا، الخيام، خربة سلم، قلاويه، مجدل سلم، زوطر الشرقية، الرمادية، قبريخا، برعشيت، شبعا، كونين، بيت ياحون، حولا.

والغارات الجوية التي شنّتها الطائرات الحربية المعادية بين الساعة 9:00 والساعة 10:00 صباحًا إستهدفت البلدات: عيتا الشعب، الشعيتية-زبقين، عيتيت، قلاويه، جويا.

وسجل صباحا غارة على منزل في جويا في قضاء صور ما ادى الى تدميره.

واستهدفت غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي الاطراف بين بلدتي الشعيتية وزبقين.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسيّر طوال الليل وحتى الصباح، فوق قرى قضاءي صور وصيدا وبنت جبيل، بالاضافة الى إلقاء القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية.

وفي مشهد مؤثر، شيع أهالي بلدة جبال البطم 13 شهيدا، كما شيع أهالي عدد من القرى الشهداء الى مثواهم الاخير.





من جهة أخرى، ما زالت حركة النزوح مستمرة في اتجاه بيروت والمناطق الآمنة، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي على رفع الانقاض والردم والأسلاك الكهربائية من الطرق تسهيلا لمرور المواطنين.

يذكر أن مستشفيات مدينة صور، بدأت تعاني كثرة عدد جثث الشهداء في البرادات، وتعمل على إيجاد بدائل كالبرادات النقالة.