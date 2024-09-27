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لبنان

جدول جديد للمحروقات... كم بلغت الأسعار؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 02:01
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد أصبحت على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1406.000 (+3000)

البنزين 98 أوكتان: 1446.000 (+3000)

المازوت: 1304.000 (-6000)

الغاز: 909.000 (0000)
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لبنان

إقتصاد

للمحروقات...

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