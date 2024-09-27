جدول جديد للمحروقات... كم بلغت الأسعار؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد أصبحت على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: 1406.000 (+3000)



البنزين 98 أوكتان: 1446.000 (+3000)



المازوت: 1304.000 (-6000)



الغاز: 909.000 (0000)

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