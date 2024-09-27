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لبنان

بصواريخ "فادي1".. "الحزب" يقصف مستعمرة كريات آتا

Lebanon 24
27-09-2024 | 02:30
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره قصفوا يوم الجمعة 27-09-2024 مستعمرة كريات آتا بصلية من ‏صواريخ فادي 1.‏


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صواريخ

حزب الله

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