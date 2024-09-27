أسماء بارزة.. إسرائيل تعلن عن اغتيالها هؤلاء من "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن اغتيال إسرائيل لعباس إبراهيم شرف الدين وهو نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله ابراهيم قبيسي إلى جانب مسؤول آخر في منظومة الصواريخ وهو حسين هاني في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت نهار الثلاثاء.

Advertisement

كما واغتالت إسرائيل جهاد شفيق خزعل خنافر، وهو مسؤول أخر في منظومة الصواريخ أرض-أرض في حزب الله في غارة أخرى.