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لبنان

في صور.. انتشال جثة شهيدة من تحت الأنقاض

Lebanon 24
27-09-2024 | 02:59
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تمكن الدفاع المدني من انتشال جثمان شهيدة سقطت مع ابنتها في غارة على حي الزراعة في ضواحي صور أول من أمس، وكان جثمان ابنتها قد انتشل أمس، فيما لا تزال فرق الإسعاف تعمل على البحث عن مفقودين تحت الركام. 
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