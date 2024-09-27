بصلية صاروخية.. حزب الله يقصف طبريا للمرة الثانية

قصف حزب الله اليوم الجمعة، مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية للمرة الثانية، دفاعا عن لبنان وشعبه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

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