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لبنان

شهداء.. استهداف سيارة في صربين

Lebanon 24
27-09-2024 | 03:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الإسرائيلي استهدف بمسيّرة سيارة في صربين قضاء بنت جبيل ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص. 
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صربين

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