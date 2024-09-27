على الحدود اللبنانية السورية.. استشهاد 5 جنود سوريين بقصف اسرائيلي

شن العدو الإسرائيلي حوالي الساعة 1:35 فجر اليوم الجمعة، عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري مستهدفاً أحد مواقع عسكرية على الحدود السورية ــ اللبنانية قرب كفير يابوس في ريف دمشق ما أدى إلى استشهاد 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح، وفق ما أفاد به مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا".

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