رابح وخاسر.. مَنْ يقبل بهكذا تسوية؟

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من الواضح أن هناك أجواء ديبلوماسية يتم تسريبها بشكل مكثف الى وسائل الاعلام الغربية والعربية والعبرية، وكلها توحي بأن التسوية قد تكون قريبة وان وقف اطلاق النار يقترب خلال ساعات ليتم بعد ذلك الدخول في موجة من المفاوضات الطويلة التي يمكن ان توصل الى حلول في غزة ولبنان من دون ان يكون هناك خاسر او رابح.لكن المؤشرات الميدانية والتسريبات السياسية بحد ذاتها لا توحي أبداً أن الاتفاق قريب ويمكن إتمامه بسهولة كبيرة كما يتم الإيحاء، لذا من المبكر الحديث عن نجاح المفاوضات او فشلها، لكن الاكيد ان الامور لا تزال تحتاج الى مزيد من الوقت.يعتبر بنيامين نتنياهو انه حقق انتصاراً معنوياً كبيراً في الايام الماضية وهو انطلاقاً من ذلك يمكنه الاعلان عن جهوزيته لوقف اطلاق النار في لبنان من دون اي تغيير في الواقع الحالي،حتى ان نتنياهو قد يكون مستعداً للقبول بالهدنة حتى من دون انسحاب "حزب الله" من جنوب الليطاني لانه في الاصل بات قادراً على اقناع المستوطنين بالعودة الى مستوطنات الحدودية مع لبنان على اعتبار أنه ردع الحزب من خلال الضربات القاسية والمؤلمة التي وجهها له. من هنا يطرح السؤال الاول عن امكانية نجاح جولة المفاوضات الحالية، هل يقبل "حزب الله" بالتسوية قبل استعادة الردع والتوازن وهذا لا يتم الا بعد إيلام إسرائيل بشكل جدي عبر المستوطنين،او عبر التهجير او حتى عبر استعراض القوة النارية؟ما يطرح على انه تسوية يقوم على وقف اطلاق النار في لبنان تمهيداً للتفاوض، لكن هذا الامر يفرض سؤالا اساسيا هو، هل هناك ترابط بين جبهة لبنان وغزة، بمعنى، هل سيترافق وقف اطلاق النار في لبنان مع وقف اطلاق نار في غزة للتفاوض على الجبهتين؟ اذا كان الجواب نعم، وان اطلاق النار سيفرض في غزة ايضاً، فإن الحزب سيكون قد حقق انتصارا كبيرا بمعزل عن كل ما حصل في الايام الماضية، وسيظهر نفسه امام الرأي العام العربي انه استطاع وقف النار في قطاع غزة ،وسيكون قد فرض نظرية وحدة الساحات بعيداً عن الاثمان التي دفعت وعندها لن يكون بإمكان اسرائيل القيام بأي ضربة حتى للضفة الغربية من دون توقع اشتعال الجبهات من الجنوب الى اليمن فالعراق.اما اذا كان الجواب هو عدم ربط الجبهات، فعندها سيكون نتنياهو قد انتصر انتصاراً كاملاً وفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة بالقوة النارية وهزم"حزب الله" عسكرياً واكتشف نقاط ضعفه، وهنا تطرح الاسئلة، لماذا يقبل الحزب بهذا الطرح اليوم ويقبل بالهزيمة الكاملة؟ ولماذا يقبل نتنياهو بالطرح الاول ويبقبل الهزيمة الكاملة؟ من الواضح أن الهوة كبيرة بين المتحاربين ولا يبدو ان ايا من الطرف قد شعر اليوم انه قد هزم، فالحزب دفع الثمن الاكبر الذي كان يتجنب دفعه، اي استهداف المدنيين، وعليه لا يمكن ان يكون جاهزاً لتقديم هذا التنازل في ظل وجود قدرات كبيرة لم تستخدم بعد.وكذلك نتنياهو، فإسرائيل التي تدفع اليوم ثمنا كبيرا على حملتها الجوية وتخطيها للخطوط الحمر، فما الذي يدفعها للتنازل عن امور لم تكن قد قبلت فيها حتى قبل الهجوم الاخير؟ كلها اسئلة لا توجد اجابات عنها في هذه اللحظة بانتظار تطورات الميدان والايام المقبلة.