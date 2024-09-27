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لبنان

كلاس: على الجمعيات التأكد من صلاحية إفادتها الإدارية في تاريخ موعد إنتخاب الإتحادات الرياضية

Lebanon 24
27-09-2024 | 03:48
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أكد وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس التعميم الرقم 5/1/2024 تاريخ 13 آب 2024 الموّجه الى الجمعيات والإتحادات الرياضية كافة، جاء فيه:
"سندا لأحكام المادة 25 من المرسوم الرقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) التي تنص على (تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية بأربع سنوات على أن تجري الإنتخابات بعد إنتهاء الدورة الأولمبية الصيفية أُقيمت أم لم تقم). وسندا لأحكام المادة 24 من المرسوم نفسه التي تنص على (لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في إنتخاب هيئة إدارية للإتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها، وأن تكون قد شاركت في المسابقات السنوية الإلزامية ... وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الإنتخاب 2024).
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وبناء لما ورد أعلاه، وحرصاً على سير العملية الإنتخابية للإتحادات، على هذه الإتحادات تزويد الوزارة بلائحة تتضمن أسماء الجمعيات الرياضية التي يحق لها المشاركة في عملية التصويت وتلك التي لا يحق لها، تمهيداً لإعداد ما يلزم من قبلها. وحرصا على مشاركة الجمعيات الرياضية المستوفية للشروط  سندا لما ورد أنفا، على الجمعيات التأكد من صلاحية إفادتها الإدارية بتاريخ موعد الإنتخاب، حيثُ أنه لا يحق لأي جمعية انتهت ولاية هيئتها الإدارية المشاركة في التصويت".
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