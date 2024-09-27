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لبنان
ممثلو جمعيات المودعين: الظروف القاهرة لن تثنينا عن التحركات الميدانية لاستعادة حقوقنا
Lebanon 24
27-09-2024
|
03:52
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اعلن "لقاء ممثلي جمعيات المودعين" في بيان ، انه عقد اجتماعا طارئا في مكتب وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين، للبحث في تردي أوضاع المواطنين وخصوصا الذين هجروا من قراهم وتضررت مصالحهم وأرزاقهم ، ومنهم المودعين الذين سبق وسلبت اموالهم وجنى أعمارهم ، لتأتي هذه الكارثة وتزيد من معاناتهم وفقرهم واحتياجاتهم الطارئة والملحة.
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واشار الى ان "المجتمعين بحثوا في قرار مصرف لبنان الأخير الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ ، الذي يطلب من المصارف استثنائيا ولمرة واحدة تسديد مبلغ يساوي ثلاث دفعات شهرية في مطلع شهر تشرين الأول، لجميع المستفيدين من التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ ، واعتبروا أن هذا القرار يؤكد مظلومية المودعين خصوصا في هذه الظروف الحالكة ، إلا أن حاكمية مصرف لبنان استغلت هذه الظروف القاهرة لتمرير هذا القرار المبتور للإلتفاف على مضمون كتاب المطالب الملحة والموقتة التي سبق وتقدم بها اللقاء إلى رئاسة مجلس الوزراء وحاكمية مصرف لبنان ، على الرغم من اجحافه بحق المودعين وعدم شموله جميع المودعين".
وختم البيان لافتا الى ان "المجتمعين يصرون على تحقيق كل المطالب، واستنكروا عدم استمرارية مفاعيل هذا القرار"، مؤكدين أن "هذه الظروف القاهرة لن تثني المودعين عن التحركات الميدانية ، بل ستزيدهم إصرارا على استعادة حقوقهم" .
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