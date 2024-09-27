Advertisement

لبنان

ممثلو جمعيات المودعين: الظروف القاهرة لن تثنينا عن التحركات الميدانية لاستعادة حقوقنا

Lebanon 24
27-09-2024 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1252861-638630314646110293.jpeg
Doc-P-1252861-638630314646110293.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن "لقاء ممثلي جمعيات المودعين" في بيان ، انه عقد اجتماعا طارئا في مكتب وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور عصام شرف الدين،  للبحث في تردي أوضاع المواطنين  وخصوصا الذين هجروا من قراهم وتضررت مصالحهم وأرزاقهم ، ومنهم المودعين الذين سبق وسلبت اموالهم وجنى أعمارهم ، لتأتي هذه الكارثة وتزيد من معاناتهم وفقرهم واحتياجاتهم الطارئة والملحة.
Advertisement

واشار الى ان "المجتمعين بحثوا في قرار مصرف لبنان الأخير الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ ، الذي يطلب من المصارف استثنائيا ولمرة واحدة تسديد مبلغ يساوي ثلاث دفعات شهرية في مطلع شهر تشرين الأول، لجميع المستفيدين  من التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ ،  واعتبروا أن هذا القرار يؤكد مظلومية المودعين خصوصا في هذه الظروف الحالكة ، إلا أن حاكمية مصرف لبنان استغلت هذه الظروف القاهرة لتمرير هذا القرار المبتور للإلتفاف على مضمون كتاب المطالب الملحة والموقتة التي سبق وتقدم بها اللقاء إلى رئاسة مجلس الوزراء وحاكمية مصرف لبنان ، على الرغم من اجحافه بحق المودعين وعدم شموله جميع المودعين".

وختم البيان لافتا الى ان "المجتمعين يصرون على تحقيق كل المطالب، واستنكروا عدم استمرارية مفاعيل هذا القرار"، مؤكدين أن "هذه الظروف القاهرة لن تثني المودعين عن التحركات الميدانية ، بل ستزيدهم إصرارا على استعادة حقوقهم" .
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:23 | 2024-09-27
07:47 | 2024-09-27
07:45 | 2024-09-27
07:26 | 2024-09-27
07:13 | 2024-09-27
06:54 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24