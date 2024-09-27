"الريجي" سلّمت الدفاع المدني في صور مستلزمات طبية ومواد غذائية

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أعلنت ادارة حصر التبغ و التنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن رئيسها مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي "سلم رئيس فرع الدفاع المدني في صور علي صفي الدين، كمية من المستلزمات الطبية بقيمة 3600 دولار جرى تأمينها بمبادرة من موظفي الإدارة".كذلك سلّم سقلاوي رئيس المركز كميات من المواد الغذائية لعناصر المركز مقدمة من كريمته مريم سقلاوي.وتواصَل سقلاوي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون "لتأمين مركز موقت للدفاع المدني في ثكنة صور بعد إخلاء عناصره مركزهم الأساسي بسبب التهديدات الاسرائيلية التي تلقوها، ولبّى قائد الجيش الطلب مشكوراً".