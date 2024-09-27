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لبنان

غارة استهدفت منزل رئيس بلدية عيتيت... ومعلومات عن وقوع اصابات

Lebanon 24
27-09-2024 | 04:10
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شن الطيران الاسرائيلي غارة استهدفت منزل رئيس بلدية عيتيت، وافيد بوقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

 
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