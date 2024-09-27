اعتباراً من الساعة الخامسة مساء.. أهالي بلدة يطلبون من النازحين السوريين عدم التجول

بسبب الظروف التي يمر بها لبنان، طالب أهالي بلدة حورتعلا من النازحين السوريين عدم التجول بعد الساعة الخامسة من بعد الظهر ولغاية الصباح حفاظاً على سلامتهم وسلامة البلدة.

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