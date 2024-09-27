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لبنان

اعتباراً من الساعة الخامسة مساء.. أهالي بلدة يطلبون من النازحين السوريين عدم التجول

Lebanon 24
27-09-2024 | 04:14
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بسبب الظروف التي يمر بها لبنان، طالب أهالي بلدة حورتعلا من النازحين السوريين عدم التجول بعد الساعة الخامسة من بعد الظهر ولغاية الصباح حفاظاً على سلامتهم وسلامة البلدة. 
 
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