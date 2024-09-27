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لبنان

ميقاتي يواصل لقاءاته الديبلوماسية في نيويورك.. وتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار

Lebanon 24
27-09-2024 | 04:23
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واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته الديبلوماسية المكثفة في نيويورك في اطار العمل على وقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان.
وفي هذا الاطار عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وتم البحث في أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم  1701 ومساهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار.
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وطلب رئيس الحكومة دعما طارئا من منظمات الامم المتحدة الانسانية لدعم لبنان في هذه المرحلة.
 
 
 
بريطانيا
كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وجرى البحث في الوضع في لبنان وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل الى حل  للنزاع القائم.
وقد شكر رئيس الحكومة لبريطانيا جهودها لوقف العدوان الاسرائيلي .
 
 
 
 
المفوضية الاوروبية
واجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي اشارت الى" انها بحثت مع الرئيس ميقاتي الوضع الخطير في جنوب لبنان وتأثيره على المدنيين".
وقالت: نحن بحاجة إلى وقف فوري لاطلاق النار  للسماح بحل ديبلوماسي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".
اضافت: "سنواصل دعم الشعب اللبناني المتضرر من الصراع".
 
 
 
 
فرنسا
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وتم البحث في المساعي الفرنسية المستمرة لوقف اطلاق النار، مشيرا الى" انه لا يزال بإمكاننا تجنب الحرب، ومن غير المقبول وقوع إصابات في صفوف المدنيين".وكشف انه سيزور لبنان لمواصلة البحث".
 
 
 
 
الاردن
واجتمع رئيس الحكومة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي.
وشكر رئيس الحكومة للمملكة الاردنية الهاشمية وقوفها الى جانب لبنان ودعمها المستمر له على الصعد كافة.
 
 
 
 
مجموعة العمل من أجل لبنان
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة السفير إد غبريال.

 
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