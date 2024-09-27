غارة استهدفت الشارع العام في بلدة البازورية... والطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق مناطق عدة

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم عدوانه الجوي مستهدفا بلدة الشرقية بغارة ثانية خلال اقل من ساعة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وشنت الطائرات المعادية غارة استهدفت مشاع المنصوري، كما شنت غارة ثانية استهدفت اطراف بلدة طيردبا في قضاء صور.

وأغار الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي على بلدتي عيتيت.