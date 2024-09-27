غارات إسرائيليّة عنيفة على الجنوب والبقاع... واستشهاد شخصين في سهل بدنايل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طيران العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدات النبطية الفوقا والنبطية التحتا والشرقية.

كما استدفت طائرات العدوّ حيّ السرايا في النبطية، وأحد المباني في محيط المدرسة الإنجيليّة.

وعلم أيضاً أنّ الغارات الإسرائيليّة طالت بلدات البازورية ومجدلزون وأطراف الغازية وأطراف النجارية والمحمودية وحبوش وتول وسلعا والشهابية ومعروب - فلوات ورشاف والرمادية وعلى منطقة الوطى في عبا.

اثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على بلدة تول pic.twitter.com/rcHZvRpVGW — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 27, 2024



كذلك، استهدفت طائرات العدوّ منزلاً في بلدة كونين.

وفي البقاع، نفذ العدوّ سلسلة غارات عنيفة، واستهدف بلدة شمسطار وسرعين وبوداي وعدوس وطاريا وجرد النبي شيت والنبي إيلا وأبلح ومزرعة بيت مشيك ودورس وحوش تل صفية وجرد طاريا وبدنايل وإيعات.

واستشهد سوريان يبلغان من العمر 14 و15 سنة في غارة استهدفت سهل بدنايل.



وبحسب المعلومات، أُصيب أشخاصٌ بجروحٍ طفيفة في النبي إيلا.