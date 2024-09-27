Advertisement

لبنان

غارات إسرائيليّة عنيفة على الجنوب والبقاع... واستشهاد شخصين في سهل بدنايل

Lebanon 24
27-09-2024 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1252899-638630360238849312.jpg
Doc-P-1252899-638630360238849312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طيران العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدات النبطية الفوقا والنبطية التحتا والشرقية.
 
 
كما استدفت طائرات العدوّ حيّ السرايا في النبطية، وأحد المباني في محيط المدرسة الإنجيليّة.
 
 
Advertisement
 
 
وعلم أيضاً أنّ الغارات الإسرائيليّة طالت بلدات البازورية ومجدلزون وأطراف الغازية وأطراف النجارية والمحمودية وحبوش وتول وسلعا والشهابية ومعروب - فلوات ورشاف والرمادية وعلى منطقة الوطى في عبا.
 
 
 
 
 
كذلك، استهدفت طائرات العدوّ منزلاً في بلدة كونين.
 
 
 
 
وفي البقاع، نفذ العدوّ سلسلة غارات عنيفة، واستهدف بلدة شمسطار وسرعين وبوداي وعدوس وطاريا وجرد النبي شيت والنبي إيلا وأبلح ومزرعة بيت مشيك ودورس وحوش تل صفية وجرد طاريا وبدنايل وإيعات.
 
  
واستشهد سوريان يبلغان من العمر 14 و15 سنة في غارة استهدفت سهل بدنايل.
 
 
وبحسب المعلومات، أُصيب أشخاصٌ بجروحٍ طفيفة في النبي إيلا.
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:23 | 2024-09-27
07:47 | 2024-09-27
07:45 | 2024-09-27
07:26 | 2024-09-27
07:13 | 2024-09-27
06:54 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24