خريس من برج رحال: شهداؤنا تخرجوا من مدرسة الامام الصدر وقضوا من أجل الوطن

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اعتبر النائب علي خريس في كلمة له خلال تشييع شهيد حركة" امل" و"كشافة الرسالة الاسلامية" فضل ابراهيم عباس في بلدة برج رحال بحضور عائلة الشهيد وقيادات من حركة "امل" و والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية ورئيس مصلحة الصحة في صور الدكتور وسام غزال وعدد من الاهالي، "ان الشهداء تخرجوا من مدرسة الامام القائد السيد موسى الصدر وهم قضوا من اجل الوطن والانسان ومن اجل رفع الظلم و الحيف عن كل محروم في هذا الوطن، وبخاصة في مواجهة العدو الاسرائيلي الذي يسعى دئما لارتكاب الجرائم والمجازر ولا يعير اي اهتمام لحقوق الانسان لوجود المدنيين متجاوزا كل ما دعت اليه شرعة حقوق الانسان".واكد النائب خريس ان "معركة المواجهة نخوضها بفكر الامام الصدر وقيادة دولة الرئيس نبيه بري الذي لا يدخر جهدا من اجل عزة وكرامة الجنوب ولبنان".وتوجه الى ذوي الشهيد بالتعازي باسم قيادة حركة "امل" و"كشافة الرسالة" على امل ان تنجلي هذه الغمة عن وطننا العزيز".ثم صلى الزميل قاسم صالح صفا على جثمان الشهيد وووري في الثرى في جبانة برج رحال.