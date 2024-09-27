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لبنان

"أمل" شيعت الشهيدين عبدالله وآدم عوالة في تولين

Lebanon 24
27-09-2024 | 05:33
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شيعت حركة" أمل" الشهيدين عبد الله حسين عوالة وآدم عباس عوالة في بلدة تولين. شارك في التشييع المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في" أمل" المهندس علي اسماعيل وعضوا قيادة الإقليم الشيخ ربيع قبيسي وقاسم حيدر وعناصر من جمعية كشافة الرسالة الاسلامية وعدد من أهالي البلدة.
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وأمّ المصلين على الجثمانين الشيخ ربيع قبيسي بعدها ووري الشهيدان في الثرى.

 
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