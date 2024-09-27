سلام بحث مع سفير مصرفي سبل مساعدة النازحين الجنوبيين

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استهل وزير الاقتصاد أمين سلام اليوم نشاطه صباحاً بزيارة سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، في مقر السفارة في بيروت، ضمن اطار التحرك تجاه الدول العربية والإقليمية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة للوقوف على معطياتهم ودعمهم على الصعد كافة حيث أمكن في ظل العدوان المستمر على لبنان.وشكر الوزير سلام للسفير موسى "دعم جمهورية مصر العربية الدائم والرئيس عبد الفتاح السيسي للبنان في المحافل الدولية والإقليمية"، وشرح له "الوضع العام في البلد لا سيما ضرورة تأمين مساعدات انسانية وأماكن لائقة للاهالي التي تتعرض مناطقهم لاعتداءات اسرائيلية وتلبية احتياجاتهم اليومية"، طالبًا "المساعدة في دعم وتجهيز اماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين".بدوره، شكر السفير موسى للوزير سلام زيارته وأكد وقوف الدولة والشعب المصري الى جانب الدولة والشعب اللبناني، مؤكدا أن "مصر لم تتوقف عن بذل جهودها لدعم التوصل إلى تهدئة في لبنان وتقديم المساعدات وان الدعم الانساني فوق كل اعتبار".