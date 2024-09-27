الخطيب في رسالة الى اللبنانيين: مصير الوطن على المحك وتضامننا يزيدنا قوة

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وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب من مقر المجلس في الحازمية ،رسالة الى اللبنانيين، وفيها:"أيها اللبنانيون، في هذه الظروف العصيبة التي يتعرض فيها وطننا الغالي لبنان وأبناؤه الأعزاء خصوصا في الجنوب والبقاع لحرب عدوانية وحشية وغاشمة وإبادة جماعية من العدو الصهيوني الهمجي والوحشي طالت كل شيء ولم يسلم منها لا البشر ولا الحجر مما اضطر عدد كبير من أبنائه الكرام إلى ترك بيوتهم وقراهم والنزوح إلى مناطق اخرى من وطنهم .ان الواجب الوطني والضمير الانساني يستدعي منا جميعا أن نكون إلى جانبهم في محنة الوطن كي نجسد الوحدة الوطنية للبنانيين في ظرف إستثنائي في مواجهة البربرية الصهيونية التي ترى في الكيان اللبناني وتنوعه الديني وعيشه الواحد وإندماجه الوطني نقيضا لوجوده العنصري الرافض للآخر الذي لا يستحق الوجود.إن الخطر الذي يمثله هذا العدو لا يقتصر على طائفة أو فئة ويتعداهما ليمثل تهديدا وجوديا للبنان بكل مكوناته وفئاته. لذلك فان مواجهة هذا الخطر ودفعه ليس وظيفة طائفة أو فئة بعينها، وإنما هو واجب اللبنانيين جميعا الذي يتجسد اليوم في التضامن والتكاتف وان يقوم كل بما لديه من امكانات وقد أظهر اللبنانيون في هذه الاتجاه مواقف وطنية تستحق الإشادة.كما أظهر كثير من اللبنانيين تصرفا وطنيا في احتضان مواطنيهم وإخوانهم من النازحين ولكن ما زال العديد منهم بدون مأوى اضافة الى الاحتياجات الضرورية الحياتية مما يفرض على الجميع القيام بهذا الواجب الوطني فهو حق لهم على الجميع، لأنهم يدفعون ضريبة الدفاع عن الوطن نيابة على الجميع ومن دون منة لاحد عليهم وكان الدافع لهم لهذه التضحيات هو الدفاع عن سيادة لبنان الذين تمسكوا بها ولم يهن عليهم ان يدعوا العدو يدوس كرامة وطنهم أو يصيبه أذى وهم قابعون في بيوتهم يسعون إلى الراحة وهم أهل النخوة والاباء يرخصون الدماء دفاعا عن كرامة بلدهم وشعبهم.أيها اللبنانيون، ان تضامننا الوطني يزيد بلدنا قوة ومنعة ويفوت على العدو الفرصة التي يتيحها له مظهر الانقسام وضعف الاحساس الوطني في هذه الظروف المصيرية التي يمر بها الوطن ويراهن عليها العدو لتحقيق أهدافه العدوانية والتوسعية .أيها اللبنانيون، ان مصير الوطن اليوم على المحك ونحن في امتحان لوطنيتنا التي يجب ان تعلو على كل الاختلافات والانقسامات السياسية، فإذا فقدنا الوطن لا سمح الله فماذا يبقى؟ الخلافات السياسية يجب ان تكون من أجل لبنان الأفضل وليبقى وطنا نهائيا لجميع بنيه ومن أكرم النازحين فقد أكرم نفسه وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان.لذلك فإن وطنيتنا اليوم في امتحان والمطلوب ان ننجح جميعا بالتضامن الوطني والقيام بواجب النازحين وايوائهم .ايها اللبنانيون، ان بقاء نازح واحد من دون رعاية ومن دون تأمين احتياجاته معناه سقوط اللبنانيين في هذا الامتحان، ولا تعفى الحكومة اللبنانية من واجباتها تجاه مواطنيها النازحين وتهيئة أماكن السكن عبر مؤسساتها مع الإشادة بالبلديات والشخصيات التي بادرت وبسرعة إلى فتح أبواب مؤسساتها وبيوتها استجابة للواجب الوطني والانساني والاخوي".ووجه الشيخ الخطيب التحية إلى "المستشفيات وكوادرها الطبية وممرضيها والمراكز الصحية التي قامت بواجبها الوطني بأفضل اداء، ومن الضروري ان تتضافر كافة الجهود بما فيها الاغترابية ليتمكن لبنان من استيعاب تداعيات حرب الابادة التي يتعرض لها ابناؤنا واهلنا".وناشد الأخوة والاشقاء من "الدول العربية والاسلامية، مد يد العون لاخوانهم اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة، وأدعو سفراء هذه الدول الى حث حكوماتهم لمساعدة لبنان والاستجابة لمتطلبات اخوانهم". وقال :"المقاومة تقوم بواجبها في الدفاع عن لبنان، ولكن اغاثة النازحين اكبر من طاقاتها، وكذلك فإن التضامن الشامل من كل الطاقات اللبنانية والاغترابية في هذا المجال هي أكثر من ضرورية".وأشاد الخطيب "بوعي أبنائنا الذين يتعرضون لحرب نفسية من بعض الهيئات الاعلامية وبعض الشخصيات اللاوطنية التي أرادت إحباطهم أو كسر إرادتهم، وكانت للأسف ابواقا للعدو تخوض حربه من الداخل بنفاق غير مسبوق فاحبطم سعيها وافشلتم أهدافها وما زالت هذه الابواق المأجورة والمخذولة تسعى سعيها وتكيد كيدها فالقمتموها حجرا وكان جوابكم في الاصرار على دعم موقف المقاومين واحتضانهم وللمتآمرين والمتخاذلين والمثبطين اقول: فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم فوالله لن نحقق مآربكم وستخذلون وتهزمون بإذن الله".أضاف :"الى اخواننا وبناتنا وامهاتنا الذين نزحوا عن قراهم أو فقدوا أحبتهم أو اصيبوا بأبنائهم جراء العدوان الغاشم واللانساني برعاية أممية ودولية، انتم ترفعون رؤوسكم عاليا رغم الآلام ورغم الجراح ورغم الدماء وترك الديار موقتا وتشفي المتشفين ممن فقدوا وطنيتهم وانسانيتهم تعتزون بما تقدمونه للوطن وستعودون بإذن الله مرفوعي الرأس كما انتم دائما ترفعون راية النصر، كما في حرب تموز بل بانتصار أكبر وأعظم وتعمرون ما تهدم بأفضل مما كان".وختم الشيخ الخطيب :"حمى الله لبنان والنصر للبنان تحققه المقاومة، لكل لبنان ولكل اللبنانيين والتحية والرحمة للشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والتكريم لاباء وامهات الشهداء".