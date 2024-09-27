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لبنان

فيديو للحظة إستهداف منصة صواريخ لـ"حزب الله"... شاهدوه

Lebanon 24
27-09-2024 | 05:46
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نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف منصة لإطلاق الصواريخ، زعم أنّ "حزب الله" استخدمها لقصف منطقة حيفا والكريوت.
 
 
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