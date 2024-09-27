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لبنان

بو صعب بحث والسفير الاوسترالي في الجهود الدولية لوقف اطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
27-09-2024 | 06:05
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في دارته في ضهور الشوير السفير الاوسترالي في لبنان  أندرو بيرنز ، والسكرتير الثاني كريغ برن، حيث تم البحث في الوضع المتأزم في البلد، كما في الجهود الدولية التي تبذل حاليا بهدف التوصل الى هدنة في الايام المقبلة تفسح المجال امام الحلول الديبلوماسية.
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