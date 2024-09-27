خلال أيام.. 600 شهيد وأكثر من 100 ألف نزحوا في لبنان

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أكدت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن أعداد النازحين بلغت 100,000، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.600 شهيد خلال أيامكما أشارت في بيان اليوم الجمعة إلى أن عدد الشهداء فاق الـ 600 خلال أيام.وأوضحت أن أعدادا كبيرة من النازحين السوريين عادوا لبلادهم من لبنان، لافتة إلى أن 75% ممن دخلوا سوريا هم مواطنون سوريون.إلى ذلك، أكدت أنها تعمل على تقديم المساعدات الإغاثية وخدمات الحماية، مشددة على الحاجة إلى التضامن العالمي والعمل لمساعدة المجتمعات المتضررة.وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أمس أن أكثر من 70 ألف نازح وصلوا مراكز إيواء في البلاد، هربا من القصف الإسرائيلي في الجنوب والبقاع . وأكد وزير الداخلية بسام المولوي في مؤتمر صحفي أن مساعدات المنظمات الدولية غير كافية.كما أشارت السلطات إلى أن 31 ألف شخص نزحوا إلى سوريا منذ بدء الغارات الإسرائيلية، فيما أوضحت لجنة الطوارئ اللبنانية أن أكثر من 16100 لبناني دخلوا سوريا. (العربية)