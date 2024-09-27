لمغادرة لبنان.. ماذا طلبت السفارة الأميركيّة من مواطنيها؟

تبدأ السفارة الاميركية في بيروت وعبر مركز خدمة مواطنيها، السبت، بتسيير رحلات جوية خاصة عبر مطار رفيق الحريريّ الدولي من بيروت الى تركيا لحاملي الجنسية الاميركية وال green card وقد حددت 330 دولار اميركي ثمنا للتذكرة، داعية مواطنيها الى التواصل مع المكتب المعني في السفارة وتأمين المستندات لترتيب رحلات المغادرة. (الجديد)

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